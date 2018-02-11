Fiorentina a - 10 dall'Europa: la Samp vola, remuntada quasi impossibile a 14 giornate dalla fine
Una remuntada quasi impossibile. La Fiorentina viene spedita a meno 10 dal sesto posto, occupato dalla Sampdoria, che anche oggi ha vinto (2-0) contro il Verona, issandosi a quota 41 punti. Così, a 14...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2018 22:07
Una remuntada quasi impossibile. La Fiorentina viene spedita a meno 10 dal sesto posto, occupato dalla Sampdoria, che anche oggi ha vinto (2-0) contro il Verona, issandosi a quota 41 punti. Così, a 14 giornate dal termine del campionato, le possibilità della viola di centrare l'Europa League si riducono davvero ad un lumicino.