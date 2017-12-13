Coppa Italia, Fiorentina-Samp 1-1 al 45°. Barreto risponde a Baba-gol e rimette tutto in discussione
La Fiorentina impatta, alla fine del primo tempo della gara di Tim Cup: al Franchi, contro la Sampdoria, al gol di Babacar al 2' risponde Barreto, sul finire di frazione. Meglio i viola all'inizio, co...
La Fiorentina impatta, alla fine del primo tempo della gara di Tim Cup: al Franchi, contro la Sampdoria, al gol di Babacar al 2' risponde Barreto, sul finire di frazione. Meglio i viola all'inizio, con Benassi che pesca subito l'imbucata per il senegalese che, dalla destra, sentenzia Puggioni. Senegalese rampante: potrebbe raddoppiare una manciata di secondi più tardi, ma fallisce un lob sul portiere doriano. Bene anche Pezzella e il rientrante Saponara (ottime alcune letture). La Samp si è resa pericolosa soprattutto con due tentativi di Zapata, abilmente murati dalla difesa gigliata. Poi la doccia gelata, con Barreto che raccoglie una deviazione al 39' ed infila alle spalle di Dragowski.