Tuttosport: Fiorentina-Samp in bilico sul Var, i rigori sono stati decisivi

“In bilico sul Var". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, in merito alle decisioni che hanno caratterizzato l'andamento della partita tra Fiorentina e Sampdoria. Sulle pagine del quotidiano s...

“In bilico sul Var". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, in merito alle decisioni che hanno caratterizzato l'andamento della partita tra Fiorentina e Sampdoria. Sulle pagine del quotidiano si si legge poi: "Batti e ribatti, i rigori sono stati decisivi, mentre la Samp è stata invece fermata da un palo e una traversa. Per quanto riguarda Veretout, invece, perfette le sue esecuzioni dagli undici metri".