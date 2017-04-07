Kalinic affretta i tempi di recupero e sarà a disposizione contro la Samp
Il croato potrebbe partire dal primo minuto nella trasferta di Genova
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2017 12:33
Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che Nikola Kalinic, uscito nell'intervallo della partita di domenica scorsa contro il Bologna, sarà a disposizione di Paulo Sousa per la prossima partita di campionato che vedrà i viola fare visita alla Sampdoria. Secondo quanto appreso il croato avrebbe infatti affrettato i tempi di recupero al fine di tornare a pieno titolo a disposizione del suo allenatore che, a questo punto, potrebbe anche decidere di schierarlo dal primo minuto nella trasferta di Genova.