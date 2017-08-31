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Gazzetta: Fiorentina, Lazio e Samp, che colpi!

La Fiorentina prende Thereau, la Lazio Nani e la Samp chiude per Zapata e Strinic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 12:35
Gazzetta: Fiorentina, Lazio e Samp, che colpi! -
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Non solo Inter e Juve. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica in prima pagina spazio alle principali trattative che devono essere definite entro le 23 di questa sera da parte di tutte le altre società di A. Lazio portoghese - si legge - c'è l'ex United Nani. La Fiorentina prende Thereau. Samp, Zapata e Strinic. Maxi Lopez a Udine. Verona: assalto a Bony e Djordjevic.

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