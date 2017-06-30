Corvino tenta di strappare Jorge Meré a Barcellona e Samp: l'under 21 spagnolo in finale...

Secondo quanto riportano le ultime voci di mercato, Corvino starebbe cercando di strappare Jorge Merè, centrale dello Sporting Gjion e titolare dell’Under 21 spagnola che questa sera si giocherà il ti...

Secondo quanto riportano le ultime voci di mercato, Corvino starebbe cercando di strappare Jorge Merè, centrale dello Sporting Gjion e titolare dell’Under 21 spagnola che questa sera si giocherà il titolo europeo di categoria contro la Germania. Classe 1997, un metro e 82 centimetri di altezza, nonostante la giovanissima età è stato il perno difensivo del Sporting Gijon nella Liga appena conclusa.