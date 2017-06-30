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Corvino tenta di strappare Jorge Meré a Barcellona e Samp: l'under 21 spagnolo in finale...

Secondo quanto riportano le ultime voci di mercato, Corvino starebbe cercando di strappare Jorge Merè, centrale dello Sporting Gjion e titolare dell’Under 21 spagnola che questa sera si giocherà il ti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 15:47
Corvino tenta di strappare Jorge Meré a Barcellona e Samp: l'under 21 spagnolo in finale... -
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Secondo quanto riportano le ultime voci di mercato, Corvino starebbe cercando di strappare Jorge Merè, centrale dello Sporting Gjion e titolare dell’Under 21 spagnola che questa sera si giocherà il titolo europeo di categoria contro la Germania. Classe 1997, un metro e 82 centimetri di altezza, nonostante la giovanissima età è stato il perno difensivo del Sporting Gijon nella Liga appena conclusa.

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