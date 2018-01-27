Gori ribalta la Samp: 1-2 a Genova e Fiorentina primavera di nuovo in zona play off
C'è voluta molta fatica - e soprattutto una doppietta di Gori - per avere la meglio sulla Sampdoria. La viola di Bigica la spunta per 1-2 a Genova, dopo essere andata in svantaggio. La Fiorentina si i...
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2018 17:43
C'è voluta molta fatica - e soprattutto una doppietta di Gori - per avere la meglio sulla Sampdoria. La viola di Bigica la spunta per 1-2 a Genova, dopo essere andata in svantaggio. La Fiorentina si issa così a quota 27 punti, guadagnando il quinto posto in solitaria e rinfocolando le sue ambizioni in chiave play off.