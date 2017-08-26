Tuttosport: Pioli evita il ritiro pre partita, gli ultimi dubbi di formazione in vista della Samp...

Chiesa e Badelj dal 1' mentre i dubbi maggiori riguardano gli esterni

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sulla probabile formazione con la quale la Fiorentina potrebbe affrontare la Sampdoria domani sera al "Franchi". Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano, gli ultimi dubbi che attanagliano Stefano Pioli riguardano gli esterni, dove tengono banco i ballottaggi vedono come protagonisti Maxi Olivera e Biraghi - in difesa - e Benassi e Gil Dias sul fronte offensivo. Si rivedranno inoltre anche Federico Chiesa e Milan Badelj. In conclusione va sottolineato come il tecnico viola abbia deciso di non portare la squadra in ritiro nelle ore immediatamente precedenti alla sfida contro i blucerchiati.