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Tuttosport: Pioli evita il ritiro pre partita, gli ultimi dubbi di formazione in vista della Samp...

Chiesa e Badelj dal 1' mentre i dubbi maggiori riguardano gli esterni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 12:18
Tuttosport: Pioli evita il ritiro pre partita, gli ultimi dubbi di formazione in vista della Samp... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sulla probabile formazione con la quale la Fiorentina potrebbe affrontare la Sampdoria domani sera al "Franchi". Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano, gli ultimi dubbi che attanagliano Stefano Pioli riguardano gli esterni, dove tengono banco i ballottaggi vedono come protagonisti Maxi Olivera e Biraghi - in difesa - e Benassi e Gil Dias sul fronte offensivo. Si rivedranno inoltre anche Federico Chiesa e Milan Badelj. In conclusione va sottolineato come il tecnico viola abbia deciso di non portare la squadra in ritiro nelle ore immediatamente precedenti alla sfida contro i blucerchiati.

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