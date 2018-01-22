La Samp vola, la viola no: decisive le scelte dei tecnici. La Fiorentina la perde a centrocampo...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sulla grande prestazione del duo d’attacco blucerchiato Quagliarella (3 gol) e Ramirez (3 assist) e critica la pessima prestazione della Fiorentina....

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sulla grande prestazione del duo d’attacco blucerchiato Quagliarella (3 gol) e Ramirez (3 assist) e critica la pessima prestazione della Fiorentina. Secondo il quotidiano decisive sono state le scelte dei due tecnici: Giampaolo si è affidato al collaudato 4-2-3-1 ritrovando certezze, mentre Pioli ha scelto il 3-5-2 perdendo poi la partita proprio a centrocampo, dove i blucerchiati hanno dominato il gioco.