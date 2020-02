Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dal doppio ex di Fiorentina e Samp Martino Traversa: “Dalla Fiorentina mi aspettavo un po’ di più. Commisso? Mi sta simpatico mi auguro che faccia fatti e che riporti la Fiorentina dove merita. Samp-Fiorentina sarà una sfida tra delusi, penso che pareggeranno perchè ci sarà la paura di perdere. Castrovilli pensavo che avesse avuto la possibilità di giocare in A ma non me l’aspettavo così quest’improvvisa esplosione”.