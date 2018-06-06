La Samp a Viviano: "Non fai più parte del progetto". Qualche nostalgico sogna il ritorno del portiere tifoso...

Adesso è praticamente ufficiale: nella giornata di ieri, a Milano, i dirigenti della Sampdoria hanno comunicato ad Emiliano Viviano che non fa più parte del progetto blucerchiato. Nonostante l'ottima...

Adesso è praticamente ufficiale: nella giornata di ieri, a Milano, i dirigenti della Sampdoria hanno comunicato ad Emiliano Viviano che non fa più parte del progetto blucerchiato. Nonostante l'ottima annata disputata a Genova, l'estremo difensore è stato invitato a cambiare aria, perché l'obiettivo è quello di un avvicendamento tra i pali, con l'ipotesi Sportiello che prende clamorosamente corpo. E tra i tifosi viola c'è già chi - nostalgico del passionale portiere tifoso - sogna un suo ritorno in maglia viola. Anche se nessuno, certo, ha dimenticato l'unica sfortunata annata del portiere in maglia Fiorentina: Viviano, probabilmente, venne troppo spesso tradito dall'emozione e dal senso di responsabilità. Difficile pensare che oggi possa avere un'altra chance: all'orizzonte, per lui, ci sono le offerte di Sportin Lisbona, Parma e Bologna.