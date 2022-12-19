Tuttosport, l'Empoli è pronto a tornare alla carica per Zurkowski. Lo vuole anche la Sampdoria
Il giocatore della Fiorentina Zurkowski è conteso da diverse squadra ma l'Empoli sembra nuovamente avvantaggiato
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2022 13:15
Su Tuttosport si parla del futuro di Zurkowski. In uscita dalla Fiorentina, per il momento si sta delineando una corsa a due tra Sampdoria ed Empoli per accaparrarsarselo. Gli azzurri, che si erano defilati, nelle ultime ore sono tornati alla carica per riportare il polacco al Castellani dopo le buone esperienze passate, e godono del grande gradimento del giocatore che nel club toscano ha già giocato
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