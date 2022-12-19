Tuttosport, l'Empoli è pronto a tornare alla carica per Zurkowski. Lo vuole anche la Sampdoria

Il giocatore della Fiorentina Zurkowski è conteso da diverse squadra ma l'Empoli sembra nuovamente avvantaggiato

Su Tuttosport si parla del futuro di Zurkowski. In uscita dalla Fiorentina, per il momento si sta delineando una corsa a due tra Sampdoria ed Empoli per accaparrarsarselo. Gli azzurri, che si erano defilati, nelle ultime ore sono tornati alla carica per riportare il polacco al Castellani dopo le buone esperienze passate, e godono del grande gradimento del giocatore che nel club toscano ha già giocato

LE NEWS SUL NUOVO CAPO DEGLI ARBITRI

https://www.labaroviola.com/il-nuovo-capo-degli-arbitri-al-posto-di-trentalange-sara-il-fiorentino-rocchi-alternativa-rizzoli/196349/