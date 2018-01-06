Astori e Veretout, gialli pesantissimi: saltano la Samp nello scontro diretto per l'Europa League
Gialli pesantissimi quelli rimediati ieri sera, nella sfida all'Inter, da Jordan Veretout e Davide Astori. Entrambi in diffida, adesso sono costretti a saltare il match di Marassi contro la Sampdoria...
A cura di Redazione Labaroviola
06 gennaio 2018 15:57
Gialli pesantissimi quelli rimediati ieri sera, nella sfida all'Inter, da Jordan Veretout e Davide Astori. Entrambi in diffida, adesso sono costretti a saltare il match di Marassi contro la Sampdoria di Marco Giampaolo: un scontro diretto per la corsa all'Europa League, nel quale Pioli dovrà inventarsi il modo di sostituire i due pilastri viola.