Labaro Viola

Astori e Veretout, gialli pesantissimi: saltano la Samp nello scontro diretto per l'Europa League

Gialli pesantissimi quelli rimediati ieri sera, nella sfida all'Inter, da Jordan Veretout e Davide Astori. Entrambi in diffida, adesso sono costretti a saltare il match di Marassi contro la Sampdoria...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2018 15:57
Astori e Veretout, gialli pesantissimi: saltano la Samp nello scontro diretto per l'Europa League -
News
Astori
Samp
Veretout
Condividi

Gialli pesantissimi quelli rimediati ieri sera, nella sfida all'Inter, da Jordan Veretout e Davide Astori. Entrambi in diffida, adesso sono costretti a saltare il match di Marassi contro la Sampdoria di Marco Giampaolo: un scontro diretto per la corsa all'Europa League, nel quale Pioli dovrà inventarsi il modo di sostituire i due pilastri viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok