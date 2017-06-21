Gazzetta: Ilicic accetta il quadriennale proposto dalla Samp, è quasi fatta per il suo passaggio in blucerchiato
Giampaolo ha chiesto espressamente il trequartista sloveno e i dirigenti doriani hanno messo sul piatto 5 milioni di euro
Sampdoria-Ilicic, fronte caldo. Il club di Ferrero ha infatti aperto un tavolo con la Fiorentina per assicurarsi le prestazioni del trequartista sloveno. L’offerta recapitata sul tavolo di Corvino è di 5 milioni di euro, una cifra considerata equa per portare l’estroso Ilicic alla corte di Giampaolo. Si tratta di una precisa richiesta del tecnico blucerchiato che punta molto sulla imprevedibilità tecnica dell’ex Palermo. Dopo i primi contatti si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma il direttore sportivo blucerchiato Osti conta di concludere positivamente l’affare senza ulteriori stop. In questo senso conta anche la volontà del giocatore, allettato dalla possibilità di cimentarsi con la maglia della Samp. Il giocatore è pronto a dire sì all’offerta di Ferrero di un quadriennale. Affare in dirittura d'arrivo.
Fonte: La Gazzetta dello Sport