Gazzetta: Ilicic accetta il quadriennale proposto dalla Samp, è quasi fatta per il suo passaggio in blucerchiato

Giampaolo ha chiesto espressamente il trequartista sloveno e i dirigenti doriani hanno messo sul piatto 5 milioni di euro

A cura di Redazione Labaroviola 21 giugno 2017 11:46

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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