Pjaca: “Potevamo chiuderla prima, non sono ancora al 100%. Il mio ruolo...”

Dopo il pareggio contro la Samp in zona mista parla anche Marko Pjaca: “Peccato perché avevamo avuto due o tre buone occasioni e potevamo chiuderla prima. Io non sono ancora al 100%, posso migliorare....

A cura di Redazione Labaroviola 19 settembre 2018 21:50

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