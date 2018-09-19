Pjaca: “Potevamo chiuderla prima, non sono ancora al 100%. Il mio ruolo...”
Dopo il pareggio contro la Samp in zona mista parla anche Marko Pjaca: “Peccato perché avevamo avuto due o tre buone occasioni e potevamo chiuderla prima. Io non sono ancora al 100%, posso migliorare....
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 21:50
Dopo il pareggio contro la Samp in zona mista parla anche Marko Pjaca: “Peccato perché avevamo avuto due o tre buone occasioni e potevamo chiuderla prima. Io non sono ancora al 100%, posso migliorare. La parata di Audero? Peccato, andava proprio sotto la traversa. Il mio ruolo? A destra o sinistra per me è lo stesso, ora pensiamo alla prossima”.