Pedullà: accordo totale tra Fiorentina e Samp per Ilicic, si chiude a 4 mln più bonus

Le due società si sono trovate a metà strada tra la proposte dalla Sampdoria e la richiesta della Fiorentina

Ilicic alla Samp, affare fatto. Accordo totale in questi minuti tra i due club. La Fiorentina ha dato il via libera: operazione da 4 milioni più un paio di bonus. Le due società si sono trovate a metà strada tra la proposte dalla Samp e la richiesta della Fiorentina. Ilicic richiesto da Giampaolo, presto arriverà il momento delle visite.

Fonte: alfredopedulla.com