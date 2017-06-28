Pedullà: accordo totale tra Fiorentina e Samp per Ilicic, si chiude a 4 mln più bonus
Le due società si sono trovate a metà strada tra la proposte dalla Sampdoria e la richiesta della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 13:55
Ilicic alla Samp, affare fatto. Accordo totale in questi minuti tra i due club. La Fiorentina ha dato il via libera: operazione da 4 milioni più un paio di bonus. Le due società si sono trovate a metà strada tra la proposte dalla Samp e la richiesta della Fiorentina. Ilicic richiesto da Giampaolo, presto arriverà il momento delle visite.
Fonte: alfredopedulla.com