Biraghi su Instagram: "Ieri risultato bugiardo, gara a dir poco dominata. A testa alta verso la prossima..."
Cristiano Biraghi ha voluto commentare sul suo profilo Instagram la gara di ieri, persa dalla Fiorentina contro la Samp: "Risultato bugiardo in una partita a dir poco dominata - le sue parole - testa...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 15:24
Cristiano Biraghi ha voluto commentare sul suo profilo Instagram la gara di ieri, persa dalla Fiorentina contro la Samp: "Risultato bugiardo in una partita a dir poco dominata - le sue parole - testa alta, sempre consapevoli di aver dato tutto e con la testa alla prossima, con l'unico obiettivo di vincere. Forza viola".