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Italiano: "Siamo in crescita e abbiamo un bello spirito. Dimostriamo che la testa fa la differenza"

Il commento del mister viola Italiano alla vittoria esterna della sua Fiorentina contro la Sampdoria a Marassi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 17:55
Italiano: "Siamo in crescita e abbiamo un bello spirito. Dimostriamo che la testa fa la differenza" - Firenze, stadio A.Franchi, 31.10.2021, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 31.10.2021, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Italiano: "Siamo in crescita e abbiamo un bello spirito. Dimostriamo che la testa fa la differenza"

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo il successo contro la Sampdoria. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Sono soddisfatto, noi dobbiamo cercare questa continuità. Eravamo in grosso ritardo in campionato e nelle ultime due la squadra ha tirato fuori l'orgoglio. Milenkovic? Sta crescendo, ha avuto un problema che lo ha tenuto fermo un bel po' e nelle prime gare non era il solito Nikola. Ottimo rientro per noi, i centimetri vanno sfruttati e in queste due gare è stato bravissimo a far gol. I gol aiutano la squadra e possono arrivare da tutti, se li fanno ancora di più ti fanno lavorare con un altro spirito. Ci teniamo stretti questi due gol".

Cosa è cambiato nella testa della Fiorentina?
"Avevamo un po' di gente non al massimo dal punto di vista fisico, avevamo tanti piccoli infortuni e con un po' di mala sorte dove creavamo l'impossibile e sbagliavamo di tutto. Tutti in grande crescita adesso, stiamo entrando in campo con quello spirito battagliero che è quello che fa la differenza. Questo sta dimostrando che i numeri lasciano il tempo che trovano, entrare in campo con una testa diversa fa la differenza".

MARELLI ELOGIA LA DIREZIONE ARBITRALE 

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