La Sampdoria sonda il terreno per Ilicic, e intanto Pradè chiama il suo agente

La Samp ha messo gli occhi sullo sloveno e i contatti fra le due società potrebbero intensificarsi già nei prossimi giorni

Secondo quanto si apprende dalle pagine dell'edizione odierna de Il Secolo XIX pare che anche la Sampdoria abbia messo gli occhi su Josip Ilicic. Il trequartista, ormai in uscita dalla Fiorentina, sarebbe infatti finito nel mirino dei blucerchiati, tanto che Daniele Pradè avrebbe già contattato personalmente il suo agente. È molto probabile, quindi, che già nei prossimi giorni i contatti fra le due società possano intensificarsi, al fine di individuare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.