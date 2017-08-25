Flachi: "Fiorentina e Samp oggi sono alla pari. Simeone? Ha tutto per far innamorare Firenze"

Al Brivido Sportivo parla il doppio ex di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi, in vista del match del Franchi: "Vedo due squadre alla pari. Anche la Samp ha venduto giocatori importanti, come Mur...

Al Brivido Sportivo parla il doppio ex di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi, in vista del match del Franchi: "Vedo due squadre alla pari. Anche la Samp ha venduto giocatori importanti, come Muriel. Attenzione comunque a Quagliarella che crea sempre problemi. Poi saranno da valutare i nuovi. Giampaolo è un bravo allenatore che sa valorizzare la rosa. Sarà una partita difficile. Conteranno molto le motivazioni. Il mercato della Fiorentina? Prima del giudizio definitivo voglio aspettare la chiusura del mercato. Sono arrivati molti giovani interessanti come Benassi che può dare un grosso contributo: ha personalità e carattere, non a caso è capitano dell’Under 21. Simeone ha fatto molto bene nello scorso campionato, andando in doppia cifra. Nella seconda parte non ha brillato molto, forse ha peccato un po’ di inesperienza. Ma è un argentino, è sanguigno, un trascinatore. Uno come lui ha tutto per far innamorare Firenze".