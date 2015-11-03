Notizie Falchi Fiorentina

Sind. Sesto: "Nuovo stadio? Politica impreparata alla proposta della Fiorentina"
24 giugno 2020 09:26
Sind. Sesto: "Stadio? Dovrà avere un respiro metropolitano, Osmannoro sud è un'area idonea"
07 marzo 2020 14:47
Chi si aggiudicherà il nuovo stadio? Dopo Figline si candidano anche Sesto Fiorentino e Signa
15 febbraio 2020 13:56
Sindaco di Sesto su stadio: "La logica di Nardella è fuori luogo per una città metropolitana come Firenze"
11 ottobre 2019 18:54
Flachi: ''In attacco mancano personalità ed esperienza. Simeone ormai lo conoscono, con Chiesa accanto si creano nuove situazioni''
01 novembre 2017 20:39
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