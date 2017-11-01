Flachi: ''In attacco mancano personalità ed esperienza. Simeone ormai lo conoscono, con Chiesa accanto si creano nuove situazioni''
L'ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: “A Crotone c’è stato un problema di approccio. I giocatori di spicco dovrebbero mettersi in mostra quando le cose non gir...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 20:39
L'ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: “A Crotone c’è stato un problema di approccio. I giocatori di spicco dovrebbero mettersi in mostra quando le cose non girano bene, per risolvere la partita. Non mi è piaciuto com’è entrato Babacar, troppo nervoso. Chiesa più vicino a Simeone? Ormai cominciano a conoscerlo, là davanti può andare a crearsi delle nuove situazioni. In attacco manca un calciatore di personalità e di esperienza, siamo troppo freschi“.