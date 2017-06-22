La giornata di Corvino: prima l'incontro con la Samp e poi con l'agente Parisi, esperto di calcio olandese

La giornata milanese di Corvino è iniziata con un incontro decisivo per il futuro di Ilicic ed è proseguita con i contatti con alcuni procuratori

La giornata milanese di Pantaleo Corvino è stata, come al solito, fitta di impegni. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, pare che il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina abbia incontrato prima la Sampdoria, nell'ambito della trattativa che dovrebbe portare Josip Ilicic in blucerchiato, e successivamente alcuni procuratori fra i quali anche Fabio Parisi, noto intermediario specializzato nel calcio olandese.