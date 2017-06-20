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La Samp offre 5 milioni per Ilicic, la Fiorentina ne chiede 7,5: a 6 si può chiudere

L'idea Ilicic per la Sampdoria, già vagliata alcune settimane fa, oggi sta diventando un'ipotesi molto concreta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2017 12:33
La Samp offre 5 milioni per Ilicic, la Fiorentina ne chiede 7,5: a 6 si può chiudere - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L’idea Ilicic per la Sampdoria, già vagliata alcune settimane fa, oggi sta diventando un’ipotesi molto concreta. Il club blucerchiato sarebbe disponibile a mettere sul piatto della bilancia almeno 5 milioni, i viola ne vorrebbero 7,5 ma una soluzione si può trovare intorno ai 6 milioni che rappresenterebbero il giusto compromesso.

Fonte: Primo Canale

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