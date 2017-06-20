La Samp offre 5 milioni per Ilicic, la Fiorentina ne chiede 7,5: a 6 si può chiudere
L'idea Ilicic per la Sampdoria, già vagliata alcune settimane fa, oggi sta diventando un'ipotesi molto concreta
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2017 12:33
L’idea Ilicic per la Sampdoria, già vagliata alcune settimane fa, oggi sta diventando un’ipotesi molto concreta. Il club blucerchiato sarebbe disponibile a mettere sul piatto della bilancia almeno 5 milioni, i viola ne vorrebbero 7,5 ma una soluzione si può trovare intorno ai 6 milioni che rappresenterebbero il giusto compromesso.
Fonte: Primo Canale