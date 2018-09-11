Samp-Fiorentina, la Regione Liguria: "Spostarla alle 20.45, altrimenti rinviare ad altra data"
Come riporta Primo Canale, all’unanimità per alzata di mano il Consiglio regionale della Liguria ha chiesto alla Lega Calcio di spostare il recupero di serie A Samp-Fiorentina prevista allo stadio Fer...
Come riporta Primo Canale, all’unanimità per alzata di mano il Consiglio regionale della Liguria ha chiesto alla Lega Calcio di spostare il recupero di serie A Samp-Fiorentina prevista allo stadio Ferraris di Genova il 19 settembre alle 17 per “non appesantire il traffico della città già colpita dal crollo del ponte Morandi. I problemi di Genova vengono prima dei diritti televisivi”, ha detto il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza, primo firmatario dell’ordine del giorno condiviso da tutti i gruppi. Il documento impegna la Giunta Toti a chiedere alla Lega di “spostare la partita alle 20.45 e se ciò non fosse possibile di rinviare l’incontro a altra data per non aggiungere ulteriori disagi a quelli già pesantissimi della viabilità cittadina”.