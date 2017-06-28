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Gazzetta: oggi si chiude per Ilicic alla Samp, alla Fiorentina 5 milioni

Il trequartista sloveno firmerà invece un contratto triennale con eventuale opzione per il quarto anno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 11:53
Gazzetta: oggi si chiude per Ilicic alla Samp, alla Fiorentina 5 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Quella di oggi sarà la giornata decisiva per il passaggio di Josip Ilicic alla Sampdoria. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sembra che le due società abbiano raggiunto un accordo sulla base di 5 milioni di euro, in modo tale da considerare il trasferimento del trequartista sloveno. Il giocatore, invece, firmerà un contratto triennale con eventuale opzione per il quarto anno.

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