Gazzetta: oggi si chiude per Ilicic alla Samp, alla Fiorentina 5 milioni
Il trequartista sloveno firmerà invece un contratto triennale con eventuale opzione per il quarto anno
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 11:53
Quella di oggi sarà la giornata decisiva per il passaggio di Josip Ilicic alla Sampdoria. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sembra che le due società abbiano raggiunto un accordo sulla base di 5 milioni di euro, in modo tale da considerare il trasferimento del trequartista sloveno. Il giocatore, invece, firmerà un contratto triennale con eventuale opzione per il quarto anno.