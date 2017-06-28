Gazzetta: oggi si chiude per Ilicic alla Samp, alla Fiorentina 5 milioni

Il trequartista sloveno firmerà invece un contratto triennale con eventuale opzione per il quarto anno

Quella di oggi sarà la giornata decisiva per il passaggio di Josip Ilicic alla Sampdoria. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sembra che le due società abbiano raggiunto un accordo sulla base di 5 milioni di euro, in modo tale da considerare il trasferimento del trequartista sloveno. Il giocatore, invece, firmerà un contratto triennale con eventuale opzione per il quarto anno.