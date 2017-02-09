La Fiorentina vuole Schick della Samp, ma la clausola è un ostacolo. Già rifiutata una prima offerta...

La Fiorentina vuole l'attaccante ceco classe '96. Le cifre della trattativa...

Secondo quanto riportato dall'edizione genovese di Repubblica pare che la Fiorentina si sia lanciata all'assalto di un giovane attaccante della Sampdoria, ossia il classe '96 Patrik Schick. Offensiva che però, secondo quanto riportato dal quotidiano, sembra non sia andata a buon fine. Infatti i blucerchiati avrebbero rifiutato l'offerta da 15 milioni di euro presentata dalla società gigliata per assicurarsi, a titolo definitivo, le prestazioni dell'attaccante ceco. Niente di strano, almeno in apparenza, poichè la valutazione che i genovesi fanno del cartellino (coperto da una clausola rescissoria) del giocatore è addirittura di 25 milioni, cioè 10 in più rispetto all'offerta presentata dalla Fiorentina.