Brovarone: "Assuefatti al ridimensionamento, disamore dilagante. Impedito ai Della Valle di allargare gli orizzonti...''

Bernardo Brovarone ha parlato dell'attuale momento vissuto dalla Fiorentina, ai microfoni di Radio Bruno: "Serve pazienza? Ormai ci siamo assuefatti a questo livello e a questa gestione societaria e s...

Bernardo Brovarone ha parlato dell'attuale momento vissuto dalla Fiorentina, ai microfoni di Radio Bruno: "Serve pazienza? Ormai ci siamo assuefatti a questo livello e a questa gestione societaria e si fa finta di nulla, ma il disamoramento è dilagante. Sono stati fatti errori di valutazione incredibili, forse è stato impedito a questa famiglia di allargare gli orizzonti e agire come avrebbero preferito loro. Però Torino, Samp e Atalanta con la Fiorentina non c’entrano nulla, anche il Toro che ha una grande storia cosa ha fatto negli ultimi 20 anni? Il marchio Fiorentina è una roba pesa e ce lo stiamo dimenticando, lo siamo stati anche con i Della Valle. Se poi oggi i nostri riferimenti sono diventati questi facciamocene una ragione, ma è un’involuzione".