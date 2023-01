Pedullà: “Zurkowski ha accettato lo Spezia, alla Fiorentina vanno 4 milioni, mancano solo i dettagli”

Szymon Zurkowski allo Spezia. Dopo gli accordi totali anticipati nei giorni scorsi, oggi è stato un giorno importante per mettere a posto gli ultimi dettagli. Zurkowski ha accettato la proposta, ora mancano davvero gli ultimi dettagli in modo tale che il centrocampista possa raggiungere la nuova destinazione per le visite. Alla Fiorentina andranno 4 milioni. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.

