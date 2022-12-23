Gazzetta, la Salernitana vuole prendere Zurkowski dalla Fiorentina a titolo definitivo
Il polacco potrebbe finire in Campania
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 09:11
Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola la Salernitana vorrebbe prendere Zurkowski dalla Fiorentina a titolo definitivo.
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