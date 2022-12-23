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Gazzetta, la Salernitana vuole prendere Zurkowski dalla Fiorentina a titolo definitivo

Il polacco potrebbe finire in Campania

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 09:11
Gazzetta, la Salernitana vuole prendere Zurkowski dalla Fiorentina a titolo definitivo -
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Gazzetta, la Salernitana vuole prendere Zurkowski dalla Fiorentina a titolo definitivo

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola la Salernitana vorrebbe prendere Zurkowski dalla Fiorentina a titolo definitivo.

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