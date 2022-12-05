Nazione, Zurkowski all'Empoli? La Fiorentina potrebbe ottenere una "via preferenziale" per Parisi

Da tempo l'Empoli vorrebbe riprendere Zurkowski

Fra questi ce ne sono anche a Empoli, dove il calciatore polacco ha conservato la residenza: possibile la riapertura di una trattativa con la Fiorentina, che a fine agosto aveva chiesto Parisi in cambio di Zurkowski? Di sicuro l’Empoli non lascerebbe partire ora l’esterno difensivo sinistro, ma magari potrebbe concedere una «via preferenziale» ai viola in vista del prossimo mercato estivo. Lo scrive La Nazione.

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