Da Salerno, contatti per Zurkowski: prestito con diritto di riscatto. Fiorentina vuole inserire Venuti

La Salernitana mette nel mirino Szymon Zurkowski. La società granata - stando quanto riportato da Tuttosalernitana.com - è caccia di un centrocampista. E l'identikit cercato è una mezzala di inserimen...

La Salernitana mette nel mirino Szymon Zurkowski. La società granata - stando quanto riportato da Tuttosalernitana.com - è caccia di un centrocampista. E l'identikit cercato è una mezzala di inserimento che possa giocare prevalentemente in un 3-5-2. E così sono stati avviati in giornata i contatti con la Fiorentina per il prestito con diritto di riscatto di SzymonŻurkowski, da tempo in uscita e desideroso di sposare un progetto che gli consenta di garantirsi maggiore minutaggio. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Spezia e Empoli, in questo caso si tratterebbe di un ritorno. La Fiorentina vorrebbe inserire nell'affare anche il terzino Venuti, da tempo in uscita.

https://www.labaroviola.com/tmw-sottil-ha-deciso-di-operarsi-il-giocatore-della-fiorentina-vuole-superare-cosi-lernia-al-disco/193547/