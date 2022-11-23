Da Salerno, contatti per Zurkowski: prestito con diritto di riscatto. Fiorentina vuole inserire Venuti
La Salernitana mette nel mirino Szymon Zurkowski. La società granata - stando quanto riportato da Tuttosalernitana.com - è caccia di un centrocampista. E l'identikit cercato è una mezzala di inserimen...
La Salernitana mette nel mirino Szymon Zurkowski. La società granata - stando quanto riportato da Tuttosalernitana.com - è caccia di un centrocampista. E l'identikit cercato è una mezzala di inserimento che possa giocare prevalentemente in un 3-5-2. E così sono stati avviati in giornata i contatti con la Fiorentina per il prestito con diritto di riscatto di SzymonŻurkowski, da tempo in uscita e desideroso di sposare un progetto che gli consenta di garantirsi maggiore minutaggio. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Spezia e Empoli, in questo caso si tratterebbe di un ritorno. La Fiorentina vorrebbe inserire nell'affare anche il terzino Venuti, da tempo in uscita.
TMW, SOTTIL HA DECISO DI OPERARSI, IL GIOCATORE DELLA FIORENTINA VUOLE SUPERARE COSI L’ERNIA AL DISCO
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