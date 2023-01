Di Marzio: “Zurkowski è arrivato a La Spezia, domani visite. Firmerà fino al 2026”

Scrive Gianluca Di Marzio, giorni di firme per Szymon Zurkowski: il centrocampista polacco della Fiorentina è arrivato a Spezia, dove ha sistemato i dettagli sul proprio trasferimento. Nella giornata di domani svolgerà le visite mediche e arriverà l’annuncio del suo trasferimento allo Spezia.

Szymon Zurkowski sarà un nuovo giocatore dello Spezia. Nella giornata di oggi, 11 gennaio, il centrocampista è arrivato in Liguria, dove ha sistemato i dettagli relativi al proprio contratto. L’annuncio del suo trasferimento arriverà nella giornata di domani, dopo che avrà svolto le visite mediche. L’anno scorso in prestito all’Empoli, di cui è stata superata la concorrenza, Szymon Zurkowski si trasferirà a titolo definitivo in Liguria dalla Fiorentina. Zurkowski firmerà un contratto fino al 2026.

