Gazzetta, Zurkowski torna tra i convocati ma presto lascerà la Fiorentina: mezza Serie A è su di lui
Il polacco è in partenza da Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 09:36
Tra i convocati della Fiorentina si rivede Zurkowski, centrocampista cercato da mezza Serie A: presto lascerà la Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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