Labaro Viola

Gazzetta, Zurkowski torna tra i convocati ma presto lascerà la Fiorentina: mezza Serie A è su di lui 

Il polacco è in partenza da Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 09:36
Gazzetta, Zurkowski torna tra i convocati ma presto lascerà la Fiorentina: mezza Serie A è su di lui  -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Zurkowski
Condividi

Gazzetta, Zurkowski torna tra i convocati ma presto lascerà la Fiorentina: mezza Serie A è su di lui 

Tra i convocati della Fiorentina si rivede Zurkowski, centrocampista cercato da mezza Serie A: presto lascerà la Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

LEGGI ANCHE, DODÒ: “SONO PRONTO, ITALIANO UN MARTELLO MICIDIALE. VOGLIO FAR CAPIRE ALLA SOCIETÀ CHE HA SCELTO BENE”

https://www.labaroviola.com/dodo-sono-pronto-italiano-un-martello-micidiale-voglio-far-capire-alla-societa-che-ha-scelto-bene/196100/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok