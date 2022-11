Stadio, il Bologna vuole prendere Zurkowski ma intende pagarlo molto poco alla Fiorentina

Come scrive il Corriere dello Sport, il Bologna sarebbe molto interessato a Zurkowski in uscita dalla Fiorentina. Su di lui ci sarebbe anche l’interessamento di Spezia ed Empoli. La squadra emiliana agirebbe solamente ad una condizione: ossia nel caso in cui la Fiorentina tenga basse le sue pretese, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024 e voci dalla Polonia hanno già fatto intendere che le intenzioni dello stesso Zurkowski sono di non allungare il proprio legame con i viola.

