Zurkowski presente allo stadio Franchi, lo Spezia sta aspettando il suo si definitivo dopo l’accordo

Nella giornata di ieri Fiorentina e Spezia hanno trovato l’accordo per la cessione di Zurkowski sulla base di 4 milioni di euro, dal club ligure aspettano la sua risposta definitiva dopo l’accordo iniziale. Nella giornata di oggi il giocatore polacco, non convocato da Vincenzo Italiano, era presente al Franchi per Fiorentina-Sassuolo. Potrebbe essere stata la sua ultima volta allo stadio da giocatore viola.

DIVERSI FISCHI NEL PRIMO TEMPO PER LA FIORENTINA