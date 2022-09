La Fiorentina presenta la lista Serie A: presenti Ranieri e Zurkowski. Out Benassi, futuro in Turchia?

La Fiorentina ha presentato la nuova lista dei 25 calciatori che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A 2022-2023. Come annunciato da mister Vincenzo Italiano in conferenza stampa, non è presente Marco Benassi, impiegato spesso in questo avvio specie come terzino: si prospetta un futuro in Turchia per il centrocampista portato a Firenze da Corvino? Presenti, invece, Szymon Zurkowski e Luca Ranieri che è stato inserito tra i cresciuti nel vivaio viola. Di seguito la lista completa.