Nazione, la Fiorentina offrirà Zurkowski alla Samp per abbassare le pretese per Sabiri

Zurkowski pedina di scambio per Sabiri

Zurkowski e Maleh: chiamateli uomini mercato. Già, perchè entrambi – ormai sulla corsia in uscita della prossime trattative di gennaio – i due viola saranno la chiave giusta (e indispensabile) per formalizzare colpi in entrata.Prendiamo Zurkowski. Se la Fiorentina andrà ad accendere la trattativa concreta per portarsi a casa Sabiri, proprio il polacco sarà la pedina giusta per accontentare la Samp a non chiedere un maxi assegno da 15 milioni. L’incastro Sabiri-Firenze e Zurko-Samp è assolutamente possibile (e probabile), senza comunque trascurare il fatto che il centrocampista piace anche ad Empoli e Bologna, dove chiaramente potrà essere il perno per altre operazioni. Lo scrive La Nazione.

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