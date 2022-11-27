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Corriere dello Sport, Zurkowski è un obiettivo del Bologna per gennaio. Tanta la concorrenza

Il polacco è in uscita dalla Fiorentina, tanti club su di lui

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2022 09:47
Corriere dello Sport, Zurkowski è un obiettivo del Bologna per gennaio. Tanta la concorrenza -
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Corriere dello Sport, Zurkowski è un obiettivo del Bologna per gennaio. Tanta la concorrenza

Szymon Zurkowski sembra il profilo sul quale il Bologna vuole insistere. Thiago Motta ha partecipato infatti al primo summit con la dirigenza. Il Bologna ci sta lavorando e si attende passi avanti. La cosa certa è che il polacco interessa ed è un obiettivo chiaro rispetto ad altri. Maleh invece non sembra essere nella pista dei preferiti. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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