Corriere dello Sport, Zurkowski è un obiettivo del Bologna per gennaio. Tanta la concorrenza
Il polacco è in uscita dalla Fiorentina, tanti club su di lui
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2022 09:47
Szymon Zurkowski sembra il profilo sul quale il Bologna vuole insistere. Thiago Motta ha partecipato infatti al primo summit con la dirigenza. Il Bologna ci sta lavorando e si attende passi avanti. La cosa certa è che il polacco interessa ed è un obiettivo chiaro rispetto ad altri. Maleh invece non sembra essere nella pista dei preferiti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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