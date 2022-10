Zurkowski via a gennaio, lo vogliono Bologna e Torino. In cambio offrono Dominguez e Lukic?

Szymon Zurkowski potrebbe lasciare la Fiorentina nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Il centrocampista polacco non ha trovato molto spazio, con sole due presenze raccolte in campionato e proprio per questo sarebbe pronto a chiedere la cessione. Su di lui avrebbero messo gli occhi il Bologna e il Torino, che potrebbero giocarsi carte importanti per averlo. I rossoblù potrebbero mettere sul piatto Nicolas Dominguez, che piace molto ai viola. I granata, invece, potrebbero offrire il cartellino di Lukic qualora il serbo non accettasse il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023. Nel caso, sarà la Fiorentina a decidere se e quale proposta accettare. Lo riporta Blastingnews

