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Dal Centro Sportivo: differenziato per l'acciaccato Venuti. Zurkowski a Firenze tra giovedì e venerdì

Da Radio Bruno arriva il report dell'allenamento odierno della Fiorentina. Differenziato per Venuti che è rimasto acciaccato durante l'amichevole con l'Arezzo, mentre Barak e Kouamé sono pienamente a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2022 16:33
Dal Centro Sportivo: differenziato per l'acciaccato Venuti. Zurkowski a Firenze tra giovedì e venerdì -
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Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Da Radio Bruno arriva il report dell'allenamento odierno della Fiorentina. Differenziato per Venuti che è rimasto acciaccato durante l'amichevole con l'Arezzo, mentre Barak e Kouamé sono pienamente a disposizione da ieri dopo il loro rientro. Contro i boliviani dell'Always Ready Italiano schiererà Dodò a destra, mentre ancora niente Gonzalez, sul rientro del quale entro il weekend arrivano conferme. Zurkowski dovrebbe tornare tra giovedì e venerdì della prossima settimana.

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