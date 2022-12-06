Dal Centro Sportivo: differenziato per l'acciaccato Venuti. Zurkowski a Firenze tra giovedì e venerdì

Da Radio Bruno arriva il report dell'allenamento odierno della Fiorentina. Differenziato per Venuti che è rimasto acciaccato durante l'amichevole con l'Arezzo, mentre Barak e Kouamé sono pienamente a...

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2022 16:33

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