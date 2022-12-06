Dal Centro Sportivo: differenziato per l'acciaccato Venuti. Zurkowski a Firenze tra giovedì e venerdì
Da Radio Bruno arriva il report dell'allenamento odierno della Fiorentina. Differenziato per Venuti che è rimasto acciaccato durante l'amichevole con l'Arezzo, mentre Barak e Kouamé sono pienamente a...
Da Radio Bruno arriva il report dell'allenamento odierno della Fiorentina. Differenziato per Venuti che è rimasto acciaccato durante l'amichevole con l'Arezzo, mentre Barak e Kouamé sono pienamente a disposizione da ieri dopo il loro rientro. Contro i boliviani dell'Always Ready Italiano schiererà Dodò a destra, mentre ancora niente Gonzalez, sul rientro del quale entro il weekend arrivano conferme. Zurkowski dovrebbe tornare tra giovedì e venerdì della prossima settimana.
BUCCHIONI SICURO: “PER LA FIORENTINA NON CONVIENE VENDERE AMRABAT NEMMENO PER 40 MILIONI”
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