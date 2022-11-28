CorSport, Sabiri-Fiorentina? Viva l’ipotesi scambio con Zurkowski, la Samp chiede 10 milioni

Dopo le prestazioni al Mondiale il prezzo di Sabiri può salire

Abdelhamid Sabiri si prende la scena del Mondiale in Qatar ad una settimana dal suo inizio e firma con una prodezza la vittoria di ieri contro il Belgio: una punizione deliziosa, al minuto 73’, che porterà al gol del vantaggio assegnato poi dalla Fifa a Romain Saiss. Parliamo di una autentica perla, alla sua maniera, da calcio piazzato, perché Sabiri è uno specialista. Inevitabilmente, il suo mercato è sempre più caldo e dinamico.

La Samp, visto anche il delicato momento del club, ha necessità di vendere e prima del Mondiale aveva fissato sui 10 milioni di euro il prezzo del cartellino di Sabiri. E adesso che il fantasista ha tutti gli occhi addosso, i blucerchiati potranno approfittarne, strappando forse un una cifra più alta. La Fiorentina resta sicuramente una delle società più interessate: sul tavolo resiste l’opzione di uno scambio con il polacco Zurkowski. Ma in Serie A non mancano altre corteggiatrici, in particolare Lazio e Torino, che già in passato avevano preso informazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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