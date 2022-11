Tuttosport, Zurkowski in rotta con la Fiorentina: si riapre la pista che porta al Torino

La pausa per il Mondiale è un’occasione per le squadre di Serie A di fare un primo bilancio e capire, già in vista del mercato di gennaio, come operare per migliorare la rosa. Un discorso che vale per le big, impegnate tra campionato e coppe europee, ma anche per club come il Torino. Già in estate, Ivan Juric aveva sottolineato le lacune della squadra, concentrandosi soprattutto sul centrocampo: oltre a Lukic e Ricci, infatti, l’unico a disposizione è Linetty, mentre il giovanissimo Ilkhan ha dimostrato di essere troppo acerbo per la Serie A.

Il tecnico vorrebbe un calciatore fisico, con qualità simili a quelle di Pobega, e già in estate aveva individuato una serie di profili compatibili. Tra questi anche Szymon Zurkowski, centrocampista della Fiorentina e compagno nella Polonia proprio di Linetty. sottolineato il tecnico viola. Considerato il contratto in scadenza a giugno 2024 e la volontà di non rinnovare, Zurkowski diventa un’occasione per le altre squadre di Serie A che lo seguono: oltre al Torino ci sono Spezia, Empoli e Bologna. Tutte le strade, in tal senso, sembrano percorribili: dal prestito di 6 mesi con diritto di riscatto a quello con obbligo, fino alla cessione a titolo definitivo. Se, da qui a gennaio, Zurkowski non dovesse cambiare idea, l’addio alla Fiorentina sarebbe certo. Una situazione di cui potrebbe approfittare Vagnati per dare muscoli e freschezza al centrocampo granata. Lo scrive Tuttosport.

