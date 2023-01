Nazione, Zurkowski andrà allo Spezia in prestito con obbligo di riscatto. Niente Empoli

Corrono in fretta i giorni del mercato. E per la Fiorentina, quella che inizia oggi, dovrebbe essere una settimana animata di movimenti da registrare.Barone e Pradè, d’altra parte, hanno aperto diversi tavoli di trattative prima della fine del 2022 e – soprattutto la doppia asse con Spezia e Atalanta – potrebbe portare a sorprese in tempi brevissimi.Le cessioni. Zurkowski ha la valigia pronta. La sua nuova casa sarà lo Spezia e il tresferimento si realizzerà sulla base del prestito con diritto di riscatto (probabilmente anche obbligatorio). L’Empoli? Fino alla settimana scorsa pareva vicinissimo al polacco, poi… poi niente. Lo scrive La Nazione.

