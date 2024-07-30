Il Secolo XIX, Zurkowski a un passo dal suo ritorno a Empoli. L'ex Fiorentina si ridurrà l'ingaggio

Zurkowski a un passo dalla sua nuova avventura a Empoli. Accordo vicino con la società toscana, tutto pronto per il suo ritorno

Si prevede un ritorno di Szymon Zurkowski all'Empoli. Dopo le esperienze dal 2019 al 2022 e nella seconda metà della stagione, il centrocampista polacco è nuovamente vicino a indossare la maglia del club toscano. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l'ex Fiorentina si è avvicinato al club azzurro nelle ultime ore, anche a causa della necessità finanziarie dello Spezia. Si attende una conclusione positiva dell'accordo, che potrebbe arrivare a breve per una cifra di circa 1,5 milioni di euro, con un ingaggio ridotto rispetto a quello attuale e un contratto fino al 2026.

PEDULLÀ: “ACCORDO DI MASSIMA PER TESSMANN. CONTATTI CON LA JUVE PER MCKENNIE, DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA”

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