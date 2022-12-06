Gazzetta, l’Empoli farà un tentativo per Zurkowski ma vanno riallacciati i rapporti con la Fiorentina

Zanetti gli darebbe sicuramente spazio e il polacco troverebbe un ambiente conosciuto

Szymon Zurkowski, ci risiamo. Empoli non si è dimenticata di lui e il polacco non ha smesso di pensare a quanto abbia fatto bene nelle recenti stagioni in azzurro. Dunque, come già avvenuto nella sessione estiva, fino a poche ore dal termine, anche per la prossima finestra di mercato, si profila un tentativo, sia da parte dell’Empoli (che ieri ha battuto in amichevole lo Sturm Graz 2-1) che da parte della mezzala 25enne, per provare a tornare a Empoli. Zanetti gli darebbe sicuramente spazio e il polacco troverebbe un ambiente conosciuto dove andrebbe a giocare il suo 4° campionato.

Fra la Fiorentina e la dirigenza empolese serve un passo di pacificazione, un chiarimento dopo le tensioni registrate al termine dell’ultimo spezzone di calciomercato. Un po’ per colpa della trattativa Bajrami, un po’ per la richiesta last minute della Fiorentina per Parisi, alla fine a pagarla è stato proprio Zurko, che aveva già il breve trasloco pronto. Da parte del d.s. Accardi c’è voglia di riprovarci. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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