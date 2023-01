Di Marzio: la Fiorentina apre al trasferimento di Zurkowski allo Spezia. Ancora un no all’Empoli

Dopo l’inserimento di venerdì, lo Spezia si avvicina a Szymon Zurkowski. Il centrocampista ha chiesto alla Fiorentina di andare a giocare, come rivelato da Italiano nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti e le parti si sono avvicinate ulteriormente, visto anche che la Fiorentina continua a negarlo all’Empoli e ha dato il via libera allo Spezia per definire in tempi brevi.

