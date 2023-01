Bucciantini: “Biraghi non è il problema della Fiorentina, ha personalità. Italiano il miglior acquisto”

Marco Bucciantini ha risposto alle domande degli ascoltatori nel corso del filo diretto di Radio Bruno sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Problema gol e attacco? Ci manca tanto ma c’è qualcosa che hai e devi cercare di capire: Cabral è qui da un anno e ieri ha fatto la giocata giusta, insieme al gol di Napoli è un grande gol. La lotta del 9 Cabral ce l’ha ma spesso non la vince, a Jovic, invece, manca la lotta ma il tiro ce l’ha. Sugli esterni ne abbiamo almeno 5 capaci di grandi giocate: l’acquisto più oneroso della Fiorentina non ha praticamente mai giocato quest’anno.

Nico Gonzalez? Manca tantissimo alla Fiorentina ed è l’assenza peggiore. Salta l’uomo dentro il campo e cioè dove sei più pericoloso: le sue penetrazioni erano importanti. Poi alla fine dell’anno si fanno i bilanci: la Fiorentina fa fatica sul mercato a prendere i giocatori forti e di rendimento, per prenderli forti bisogna sempre aumentare il rischio della scommessa. Così è difficile migliorare la squadra: bisogna comprare meno scommesse e più giocatori di rendimento.

Italiano? Ieri la Fiorentina ha giocato con quelli che si sono allenati durante la sosta: una partita molto diversa tra primo e secondo tempo. L’acquisto migliore di questi anni è stato Italiano: giocatori prima che arrivasse lui non giocavano neanche in prestito nelle squadre che lottavano per la retrocessione, come Duncan a Cagliari. Ha fatto 20 punti in più la scorsa stagione, squadre come la Roma spendono tanto e non riescono a fare questi miglioramenti. Italiano non l’ho mai incontrato, quindi non lo difendo per rapporto ma lo sponsorizzavo quando doveva ancora arrivare alla Fiorentina.

Bianco? Sarebbe stato bello il suo gol alla prima con quel tiro da fuori. Ridurre le rose sarebbe importante perchè i giocatori te li devi costruire in casa.

Biraghi? Ho visto parecchi giocatori peggiori di lui: non è il problema della Fiorentina. Le statistiche raccontano che è uno dei giocatori che mettono meglio il pallone al centro dell’area. La cosa che mi piace è la personalità: è sempre al centro dell’azione e non mi importa se poi c’è l’errore. Biraghi è voluto venire a Firenze per due volte e seconde me sente tanto per la Fiorentina”

