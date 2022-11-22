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Nazione, la Fiorentina vuole cedere Zurkowski già a gennaio: Empoli in cima alla lista. Alla finestra anche Bologna e Spezia

Il polacco ha già fatto sapere ai viola che non rinnoverà il suo contratto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2022 09:38
Nazione, la Fiorentina vuole cedere Zurkowski già a gennaio: Empoli in cima alla lista. Alla finestra anche Bologna e Spezia - Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Zurkowski, la Fiorentina si trova ad un bivio. L’accordo scade nel 2024 ed il calciatore ha già fatto sapere che non rinnoverà. La Fiorentina vuole cederlo a titolo definitivo già a gennaio . Empoli in cima al gradimento ma ci sono anche Bologna e Spezia. Lo scrive La Nazione. 

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