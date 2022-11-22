Nazione, la Fiorentina vuole cedere Zurkowski già a gennaio: Empoli in cima alla lista. Alla finestra anche Bologna e Spezia
Il polacco ha già fatto sapere ai viola che non rinnoverà il suo contratto
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2022 09:38
Zurkowski, la Fiorentina si trova ad un bivio. L’accordo scade nel 2024 ed il calciatore ha già fatto sapere che non rinnoverà. La Fiorentina vuole cederlo a titolo definitivo già a gennaio . Empoli in cima al gradimento ma ci sono anche Bologna e Spezia. Lo scrive La Nazione.
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