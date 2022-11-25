Di Marzio: "La Sampdoria mette nel mirino Zurkowski". Si scalda l'asse Firenze-Genova

Manca ancora un mese alla sessione di mercato invernale, ma ben presto si potrebbe scaldare l'asse Firenze-Genova. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Sampdoria avrebbe individuato in S...

Manca ancora un mese alla sessione di mercato invernale, ma ben presto si potrebbe scaldare l'asse Firenze-Genova. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Sampdoria avrebbe individuato in Szymon Żurkowski il rinforzo per il centrocampo di Dejan Stankovic. Il mercato della Samp resta comunque in stand by in attesa di parlare con il mister blucerchiato alla ripresa degli allenamenti e di definire anche l’accordo per il cambio di ruolo di Mattia Baldini, oggi capo dello scouting e futuro ds del club.

Ricordiamo, inoltre, che negli ultimi giorni si è sempre più parlato di un interessamento da parte della Fiorentina, per Abdelhamid Sabiri, fantasista marocchino non proprio centrale al progetto di Stankovic. E chissà se non ci sarà uno scambio di maglia proprio tra i due durante la prossima sessione di calciomercato.

BARONE CHE OFFRE CABRAL AL BOLOGNA SIGNIFICA CHE LA FIORENTINA HA GIÀ BOCCIATO IL BRASILIANO DOPO 10 MESI

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